يقف وسط الملعب كأنه حصان ضائع .. يتلفت طوال المباراة .. لا يعرف الركض للأمام ولا للخلف .. لا يعرف إلا الدوران حول نفسه. (عطوه فرصة) صرخ محبو الزعيم .. لم يتعود على الحر بعد , ولا الغبار .. إنه الغبار -بكل تأكيد- عدو كل الأجانب. لا تخافوا ولا تحزنوا سيجد الضائع يوما دروبا سالكة وسينسينا كل من مر قبله.

قررنا نسيان عبادي الهذلول ولمساته الساحرة .. اما خميس .. الله ما أروع خميس .. يالمهارته وقدرته على قتل هجمات الخصم بلا رحمة, فسننساه أيضا. (المعجزة) سيعوضنا خيرا وسيمحو كل ما علق بالذاكرة. ربما يكون نسخة سمراء من رادوي .. لا يمكن أن ينسى الهلاليون رادوي وقتاليته , وتلك التسديدات العابرة للقارات. لا تبالغوا .. لن تستطيعوا نسيان رادوي .. لا نقاش في الموضوع. إذا هو أقرب لخالد عزيز .. يركض طوال المباراة .. يغطي نصف الملعب ويصنع من المدافعين نجوما .. انتهى الأمر.

جمع كل مميزات عبادي وخميس ورادوي وخالد عزيز , وفعل - بالضبط - عكسهم.

يئن الهلاليون من سوء الدفاع .. أعياهم ضعفه .. يحكون رؤوسهم من الحيرة بحثا عن مكمن الخلل.

السبيعي يحصد النجومية مباراة بعد أخرى , والدفاع ضعيف.

ديغاو والدعيع من أفضل المدافعين , والدفاع ضعيف

. الشهراني والزوري ليسا سيئين ويبقى الدفاع ضعيفا.

السيئ هو كاستيلو أو كاستييو أو سوغندو أو تايكوندو . سمه ما شئت ستصل لنتيجة واحدة, هو ضعف الدفاع .. بل هو ضعف الهلال. عندما يستلم الخصم الكرة يبتعد عنه وعنها قدر ما يستطيع. لم ينقذ هدفا واحدا .. لم يمنع مهاجما من التسجيل .. لم يحصل إلا على كرت يتيم بعد أن شد قميص نور على استحياء.

هجمة الهلال تخرج بطيئة .. لا أحد يعرف السر .. تدور الكرة بين المدافعين عشرات المرات ثم تُعاد للحارس. يعض الجمهور ألسنتهم من الغضب بحثا عن السبب .. لا تؤذوا السنتكم .. (الحبيب) هو السبب .. ملك الهروب هو السبب .. يغرس رأسه وسط لاعبي الخصم عندما تكون الكرة في قدم لاعب هلالي. لم أشاهد لاعبا في حياتي يجيد الاختباء مثله. في العالم كله يبدأ المحور الهجمة .. يطلب الكرة .. يتحرك يمينا وشمالا .. يبحث عن المساحات ليسهل التمرير له. أما محور الهلال فلا يرغب في دور اكبر من مراقبة المشهد من بعيد. في المباراة الأخيرة أمام الأهلي الإماراتي لمس فايز السبيعي الكرة أكثر منه.

من خدع الهلال؟

من سوق لاعبا ضيع مشيته؟

من زين للهلال التعاقد مع لاعب لم يتعلم المشي إلا في سن المراهقة؟

المعجزة ليست كاستيلو بل من سوق كاستيلو .. اذا كانت رابطة دوري المحترفين تريد تسويق الدوري السعودي بسعر يفوق الدوري الإنجليزي .. إذا كانت تريد عقودا بالملايين لكل ناد عاري الصدر .. فعليها بمدير أعمال كاستيلو .. فمن سوق لاعبا كهذا, قادر على تسويق أي شيء .. أي شيء.

نقلاً عن "الرياضية" السعودية