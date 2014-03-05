لجنة الاحتراف تلفت نظر الحارس عبدالله العنزي

اكتفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتوجيه إنذار خطي للحارس عبدالله العنزي نظير تأخره عن الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي والذي انطلق الخميس الماضي.

وكان اتحاد القدم قد أحال خطاب المشرف العام على المنتخب السعودي إلى لجنة الاحتراف؛ للبت في مشكلة الحارس عبدالله وهو ما دعا اللجنة لاستدعاء اللاعب عصر اليوم والاستماع لأقواله، وبناءً على ذلك قررت توجيه لفت نظر خطي للاعب وإحالة موضوع مدير عام الفريق الاول بنادي النصر إلى اتحاد القدم للنظر في الملابسات التي صاحبت تاخر انضمام اللاعب للمنتخب.

وتخلف العنزي عن الانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الذي انطلق، الخميس الماضي، بسبب تواجده في العاصمة البريطانية لندن لقضاء إجازته التي منحت له من قبل إدارة ناديه بعد نهاية مباراة فريقه أمام الهلال يوم 21 فبراير الماضي.



