العراق والصين يكملان عقد المتأهلين إلى سيدني

منح منتخب العراق لكرة القدم العرب البطاقة الثامنة في نهائيات كأس اسيا 2015 في استراليا بفوزه على نظيره الصيني 3-1 ، اليوم الاربعاء، في مدينة الشارقة الاماراتية ضمن الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل يونس محمود (23 و43) وعلي عدنان (59) اهداف العراق، ويانغ زو (73 من ركلة جزاء) هدف الصين.

رفع العراق رصيده الى 9 نقاط خاطفا المركز الثاني بفارق نقطة عن الصين، التي ضمنت تأهلها اليوم ايضا كصاحبة افضل مركز ثالث اذ تقدمت على لبنان بفارق الاهداف، برغم فوزه الكبير على تايلاند في بانكوك 5-2 اليوم ايضا في المجموعة الثانية.

وانضم العراق بالتالي الى السعودية متصدرة المجموعة والتي كانت ضامنة تأهلها قبل هذه الجولة، علما بأنها تلتقي مع اندونيسيا في الدمام اليوم ايضا في مباراة هامشية.

والى جانب العراق والسعودية، يمثل العرب في نهائيات استراليا الاردن وعمان (المجموعة الاولى) والكويت (المجموعة الثانية) والبحرين وقطر (المجموعة الرابعة) والامارات (المجموعة الخامسة).

وستنضم هذه المنتخبات الى اليابان بطلة اسيا 2011 واستراليا المضيفة وكوريا الجنوبية الثالثة.

كما سيشارك في النهائيات مباشرة بطلا آخر نسختين من كأس التحدي الاسيوية تسبقان النهائيات، حيث من الممكن ان يرتفع عدد المنتخبات العربية الى تسعة في حال تأهل منتخب فلسطين الذي يشارك في منافسات كأس التحدي.

ويدين منتخب العراق، بطل اسيا 2007، بتأهله الى هدافه يونس محمود الذي سجل الهدفين الاولين في الدقيقتين 23 و43، رافعا رصيده الى 50 هدفا دوليا.

جاء هدف يونس الاول اثر كرة بينية من مهند عبدالرحيم فانطلق اليها خلف المدافعين ووضعها في الشباك لحظة خروج الحارس للتصدي له، اما الهدف الثاني فكان من كرة ارتدت من الحارس وتهيأت امامه فاعادها الى الشباك.

وخطف علي عدنان الهدف الثالث حين اخترق من الجهة اليسرى وارسل كرة من فوق الحارس في الزاوية المقابلة.

ومع تقدم العراق بثلاثة اهداف نظيفة، كان منتخب لبنان متقدما في بانكوك بخمسة اهداف مقابل هدف، وبالتالي عاش للحظات فرحة التأهل الى النهائيات كصاحب افضل منتخب ثالث، لكن تبدل الحال بسرعة مع تلقي مرماه الهدف الثاني، ونجاح الصين بالتسجيل من ركلة جزاء.

جاءت اهداف لبنان عبر محمد غدار (2) وحسن معتوق (18 و46) وسوني سعد (45) ورضا عنتر (63)، وسجل تيرانيب وينوثاي (23 من ركلة جزاء) وكرايسوم 076) هدفي تايلاند.

