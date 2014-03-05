بيليه: الجزائر بإمكانها تحقيق المفاجأة في المونديال

أكد اسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، ان الجزائر بإمكانها تحقيق المفاجأة خلال مشاركتها في نهائيات كاس العالم 2014. وتلعب الجزائر في المونديال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وقال بيليه في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الجزائرية "كرة القدم ليست علوما دقيقة انها لعبة مليئة بالمفاجآت والمنتخب الجزائري قادر على تحقيق واحدة منها خلال المونديال".

واستدل بيليه بعدة امثلة منها فوز المنتخب الفرنسي على البرازيل في مونديال المكسيك 1986، وانتصار الجزائر على ألمانيا في مونديال اسبانيا 1982.

وأعرب بيليه عن سعادته بعودته للجزائر التي زارها مرتين، عامي 1965 و1969.

ولفت النجم البرازيلي أن اللاعب المحترف يتوجب عليه التأقلم مع كل الحالات في إشارة منه إلى احتمال إقامة مونديال قطر 2022 في فصل الشتاء.

وقال "إنها النصيحة التي أقدمها للشباب، هذا يعني أنه لا يمكنني التعليق في موضوع يبقى من صلاحيات الاتحاد الدولي للعبة، ولا يمكنني سوى ابداء رأي شخصي".

وكان بيليه وصل، أمس الثلاثاء، إلى الجزائر بدعوة من إحدى الشركات في الجزائر التي كان مسؤولوها في استقباله بمطار الجزائر الدولي.

