توريه: لن أحتفل .. لو سجلت في مرمى برشلونة

أكّد متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الإيفواري يحيى توريه، بأنّه لن يحتفل في حال تمكن من هز شباك فريقه السابق، برشلونة الإسباني، في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين الأسبوع المقبل في إياب الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار اللاعب العاجي في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إلى أنّ فريقه الكاتالوني السابق، لا يزال يحظى بمكانة خاصة في قلبه، مُشدداً على صعوبة تواجده في ملعب "كامب نو" بقميص آخر غير "برشلونة".

وذكر اللاعب الأفضل في قارة إفريقيا، بأنّه لن يحتفل في حال تمكن من هز شباك النادي الكاتالوني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين الأسبوع المقبل في إياب الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا، لافتاً إلى أنه يحترم جمهور "البلاوغرانا" كثيراً.

وأضاف اللاعب الذي قضى ثلاثة مواسم مع "برشلونة" قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر سيتي: "لا يمكنني أن أنسى أبداً الذكريات التي عشتها مع فريق برشلونة، فالأيام التي عشتها مع هذا الفريق ستبقى محفورة بشكل دائم في قلبي وحياتي".

واعترف متوسط ميدان فريق السيتي أيضاً بصعوبة ترشح ناديه الإنجليزي على حساب نادي برشلونة الإسباني، في مباراة الإياب التي ستقام في 12 مارس المقبل، إلا أنّه قد رفض رفع الراية البيضاء مبكراً، مُشيراً إلى إمكانية صعود فريقه على حساب النادي الكاتالوني.

