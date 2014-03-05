غوارديولا "يُخطط" لضم برشلوني جديد

أبدى المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب غوارديولا، رغبته الكبيرة في الحصول على خدمات مدافع نادي برشلونة الإسباني، مارتن مونتويا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ وذلك لخلافة قائد الفريق، فيليب لام، في مركز الظهير الأيمن بالنادي الألماني.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن لاعب نادي برشلونة الإسباني، البالغ من العمر 22 عاماً، قد بات هدفاً مُلحاً للمدير الفني السابق لناديه الكاتالوني، بيب غوارديولا، ولمجلس إدارة النادي البافاري.

ووفقاً للصحيفة الألمانية، فإن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، قد قررت الاستعانة بمدرب الفريق "البافاري"، والمدير الفني السابق للفريق الكاتالوني، بيب غوارديولا، من أجل اقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف الفريق البافاري على غرار ما فعله مع متوسط ميدان الفريق الألماني الحالي، تياغو ألكانتارا.

وأشارت الصحيفة الألمانية "ذائعة الصيت" إلى أنّ "غوارديولا" يرى في "مونتويا" البديل الأمثل لخلافة قائد الفريق البافاري، فيليب لام، في الرواق الأيمن لنادي بايرن ميونخ خلال السنوات المقبلة.

لكنها شددت على أن مهمة مدرب برشلونة السابق بمحاولة الظفر بـ"مونتويا" لن تكون مفروشة بالورود، لاسيّما في ظل تمسك إدارة النادي الكاتالوني بخدمات اللاعب الإسباني الشاب، حيث كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" المقربة من أسوار ملعب "كامب نو" في وقتٍ سابق بأنّ إدارة نادي برشلونة ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة، على تجديد عقد اللاعب، وذلك من أجل قطع الطريق أمام الأندية المهتمة بضم اللاعب.