فيديتش يرحل عن مانشستر إلى إنتر ميلان نهاية الموسم

المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع المدافع الصربي نيمانيا فيديتش للانتقال إلى صفوف الفريق عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري.

وقال إيريك ثوهير مالك إنتر ميلان للموقع الرسمي للنادي: "فيديتيش لاعب من طراز عالمي، إنني سعيد للغاية للتوصل لهذا الاتفاق الذي يقضي بانتقال نيمانيا إلى ميلانو".

واضاف: "إنه أحد أفضل المدافعين في العالم، وإمكانياته الدولية وشخصيته ستكون عامل مساعد للفريق، ويساعد على نضوج اللاعبين الصغار".

وانضم فيديتش /32 عاما/ إلى مانشستر يونايتد في 2006 ، ثم أصبح قائدا للفريق في 2010.

وتوج المدافع الصربي في العام الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة مع مانشستر، كما ساعد الفريق على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2008 .

وشارك فيديتش في 56 مباراة مع المنتخب الصربي، قبل أن يعتزل اللعب الدولي في أكتوبر 2011.