فيرغسون: رونالدو يستحق أكثر من 180 مليون يورو!

أشاد المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون، بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتاً إلى أنّه يستحق مبلغ 180 مليون يورو على الأقل.

وأكّد المدرب الاسكتلندي السابق، بأنّه "نادم" لتخليه عن لاعب فريقه السابق والحالي لنادي ريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقابل مبلغ "96" مليون يورو فقط، مُشيراً إلى أنّ "الدون" كان يستحق أكثر من هذا المبلغ بكثير.

وأشار "فيرغسون" في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "الصن" البريطانية، إلى أنّه قد نصح ديفيد جيل الرئيس التنفيذي لنادي الشياطين الحمر "آنذاك" بأن يطلب مبلغ 180 مليون يورو (150 مليون جنيه إسترليني)؛ وذلك لثقته المفرطة بأنّ إدارة نادي ريال مدريد ستدفع هذا المبلغ.

إلا أنّ الرئيس التنفيذي لنادي الشياطين الحمر قد طلب من المدرب الاسكتلندي بألا يكون سخيفاً ويطلب هذا المبلغ؛ وذلك لأن إدارة نادي العاصمة الإسبانية، لن تدفع هذا المبلغ الكبير.



وذكر مدرب مانشستر يونايتد السابق، بأنّه لا يزال واثقاً من أنّ ريال مدريد كان سيدفع أكثر من مبلغ 180 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي، لافتاً إلى أنّ اللاعب البرتغالي يستحق أكثر من هذا المبلغ، لاسيّما وأنّه اللاعب الأكثر حسماً في العالم.

واختتم المدرب الاسكتلندي حديثه قائلاً: "حينما نسمع بأنّ نادي ريال مدريد قد دفع مبلغ 100 مليون يورو للحصول على خدمات غاريث بيل، فثقوا تماماً بأنّ فلورنتينو بيريز كان على أهبة الاستعداد لدفع حوالي 180 مليون يورو لظفر بخدمات اللاعب الأفضل في العالم".