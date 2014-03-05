قانون العزل الرياضي

لا شك أن المهندس خالد عبد العزيز يدفع حاليا ثمن سياسة العناد التي انتهجها من سبقوه بالجلوس علي كرسي وزارة الرياضة أو من قبله المجلس القومي للرياضة ابتداء من المهندس حسن صقر ومرورا بالدكتور عماد البناني والوزير العامري فاروق والوزير طاهر أبو زيد.. وأن السياسي الخبير والدبلوماسي القدير وقع في ورطة لم يقف أمامها أحد من قبله.. فمسمي لائحة صقر ولائحة العامري ولائحة أبو زيد يتميز ببريق خاص يخطف صاحبه ويدفعه إلي فعل أي شيء في سبيل الفوز به فرضه علي من حوله. وتركه لم يأتب بعده ووسائل الإعلام هنا وهناك تتغني به وتشير إليه وتنسبه إلي معالي سيادة الوزير ولا أحد سواه.. بصرف النظر عن الضرر الناتج عن اللائحة ومدي توافقها مع الظروف التي نمر بها وحجم المشاكل الناجمة عنها.

سمعنا ولمسنا جميعا حجم الاعتراض وعبارات التقليل التي جاء بها العامري فاروق وزير الرياضة حين وصله أول خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التدخل الحكومي وكيفية معالجته. وكيف رفض الوزير كل أشكال التوجيه من الخارج في ظل حربه القائمة مع اللجنة الأولمبية بقيادة خالد زين الدين.. وتلاعبه بمصير الأندية في وقت حساس للغاية بالتمديد وتغيير الاتجاهات لمجرد الحرص علي تطبيق لائحته بأي شكل ومهما كانت النتائج .. وجاء أبو زيد من بعده ليسيرعلي نفس النهج وتستمر حالات العناد من الوزارة ومن الأندية والقائمين عليها. لتدخل الأندية نفقا جديدا من الخلافات والمشاكل كانت في غني عنه تماما لولا التلاعب بها وبالأشخاص الجالسين علي كراسيها أو الراغبين في الجلوس لاحقا. واستمرت حالة العناد دون انكسار بل زادت وتفاقمت واستشرت في الوسط لتشمل كل من له علاقة به وبالتحديد الإعلام سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا. لتنعكس حالات التناحر علي مستوي الإدارة في تعاملات الإعلاميين وحواراتهم بشكل يثير الاشمئزاز.

والآن وبعد مرور شهور من العك الكروي والإعلامي والورطة التي نعيشها.. من يتحمل المسئولية ؟ ومن يمكنه مصارحة المفسدين بفسادهم ؟ وتقديمهم إلي محاكمات رياضية عاجلة بتهمة إفساد الحياة الرياضية في مصر ؟ ومن يملك القدرة والشجاعة للمطالبة بقانون العزل الرياضي ؟ حتي لا نري جميعهم مرة أخري في موقع القيادة !

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية