مشاكل "بيبي" المتكررة.. تُعجل برحيله عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن نية المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التخلي عن قلب دفاع فريق العاصمة الإسبانية، الدولي البرتغالي كيبلر بيبي؛ وذلك نظراً لتصرفاته المثيرة للجدل في أرضية الملعب.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المدرب الإيطالي قد ضاق ذرعاً من مشاكل اللاعب البرتغالي المتكررة في أرضية الملعب، ما دفع له للتفكير في ضم مدافع نادي كروزيرو البرازيلي، الدولي البرازيلي ديدي؛ وذلك لكي يكون بديلاً له في النادي الملكي العام المقبل.



ووفقاً للصحيفة ذائعة الصيت، فإنّ مدرب نادي ريال مدريد يرى في "ديدي" البديل الأمثل لتعويض رحيل "بيبي" الذي وصل إلى عامه الـ31، لاسيّما لصغر سنه، وقامته الفارعة، إذ يبلغ طوله 192 سم.



ورصد نادي العاصمة الإسبانية مبلغ "15" مليون يورو لنادي كروزيرو البرازيلي؛ وذلك من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي ديدي الملقب بـ "تياغو سيلفا" الجديد.



كما وضع المدرب الإيطالي نصب عينيه مدافعاً آخر لتعويض رحيل "بيبي"، حيث أوصى إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع مدافع نادي ريال سوسيداد، إنيغو مارتينيز، وذلك في حال لم تتمكن من الظفر بخدمات "ديدي".