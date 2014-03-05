اتحاد ماله والي!

ليس غريبا ان يلعب اتحاد كرة القدم القابع بالعديلية باسم وسمعة الكرة الكويتية... فأي منتخب وطني يجب أن يحترم ويجب ان يتم تجهيزه واعداده بشكل يليق بالمشاركة التي يشارك بها، خصوصا ان المنتخب الوطني يمثل دولة الكويت وليس مقاطعة خاصة في مبنى موجود بالعديلية... المنتخب الوطني الاول يغادر الى العاصمة الايرانية طهران للعب مباراة رسمية في بطولة مهمة حظيت بمتابعة وتغطية اعلامية مكثفة محليا وخليجيا واسيويا وكأن الوفد «مسافر» للوناسة وللسياحة. واسناد مهمة ترؤس وفد منتخب وطني بحجم واسم المنتخب الازرق سواء في معسكر تدريبي او مباراة رسمية خارج البلاد الى مدير المنتخب شغلة واختراع كويتي جديد في عالم الكرة لم نشاهده في اي منتخب وطني آخر لأي دولة مع احترامنا لأسامة حسين من قبل وابراهيم المسعود الان فالعملية عملية مبدأ... كيف لاتحاد كرة محترم ان يسند مهمة رئاسة وفد كروي الى مدير منتخب؟ اين عباقرة اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد وهايف الديحاني ومانع مبارك ومبارك نزال وسهو السهو من ان يرأس احدهم وفدا رياضيا كويتيا في مباراة رسمية؟



الله يرحم ايام اتحاد احمد السعدون والشيخ الشهيد فهد الاحمد حيث كان يترأس السعدون والشهيد ابو احمد وفودنا الكروية ومبارياتنا الرسمية وحتى المعسكرات التدريبية.



اليوم وفي زمن اتحاد الكرة الحالي الأغبر لم يعد غريبا ان يتحول منسق إعلامي، الى مترجم لمدرب المنتخب وينقل توجيهات فنية بحتة للاعب المنتخب وليس غريبا ان يوكل الاتحاد رئاسة وفد كروي كويتي الى سكرتير في الاتحاد او طبيب المنتخب او موظف البدالة مستقبلا فالامور باتحاد العديلية سايبة واتحاد كروي ماله والي.



آخر الكلام



يامن شراله من حلاله علة!



نقلاً عن "الراي" الكويتية