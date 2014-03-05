31 مدربا تناوبوا على تدريب 14 فريقا بالدوري السعودي

ستة أندية حافظت على مدربها منذ انطلاقة الموسم الحالي للدوري السعودي.. الاوروغوياني كارينيو مدرب النصر، والسعودي سامي الجابر مدرب الهلال، والبرتغالي فيتور بيريرا في الأهلي، بالاضافة الى عميد المدربين الاجانب في البلاد التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح, ومواطنه جميل بلقاسم الذي يقود العروبة، والجزائري توفيق روابح مدرب التعاون.. ستة مدربين لم تطلهم رياح التغيير في البطولة حتى الان.. وفي المقابل دأبت بعض الاندية على اجراء تغييرات متكررة للمدربين، فالاتحاد بدأ بالاسباني بينات والذي خلفه بصفة مؤقتة المصري عمرو انور قبل ان يتعاقد النادي مع الاوروغوياني خوان فيريسيري والذي غادر بنفس سرعة ظهوره ليصبح الفريق حاليا في عهدة المدرب السعودي خالد القروني.



الاتفاق أيضا تعاقب عليه اربعة مدربين بدأً بالالماني ثيو بوكير.. والروماني تودور والصربي غوران مرا ايضا من الدمام ويقود الفريق حاليا الروماني ايوان.



الرقم أربعة ايضا كان حاضرا لدى الفيصلي وان خلف البلجيكي مارك بيرس لمباراة واحدة و بشكل مؤقت كل من عصام شرعي والمصري محمد سعد، قبل أن يستقر الحال بالفريق بقيادة الايطالي جيوفاني سوليناس.



لاعبو الشباب تلقوا توجيهاتهم خلال الموسم من ثلاثة مدربين مختلفين فبعد المغادرة المبكرة للبلجيكي برودوم خلفه مواطنه ايميلو فيريرا قبل ان توكل مهمة قيادة الشباب حاليا للتونسي عمارالسويح.. وفي الرائد الجزائري نور الدين زكري ترك دفة القيادة ليسلم الفريق للبلجيكي مارك بريس بعد مباراة واحدة للمؤقت عماد السلمي.



النهضة بدأ موسمه مع الروماني ايلي بلاتشي ثم التونسي ايمن مخلوف قبل ان يستقر الحال بالفريق مع التونسي الاخر جلال القادري.



الشعلة ونجران غيرا مدربيهما مرة واحدة ، فالسوري نزار محروس حل بديلا للمقدوني جوكيكا وفي الشعلة غادر التونسي احمد العجلاني مبكرا لتسند المهمة للاسباني خوان ماكيدا.. وقبل ثلاث جولات على خط النهاية يرتفع عدد من حمل صفة مدرب لاحد فرق دوري جميل للموسم الحالي مع الفرق الاربعة عشر الى واحد وثلاثين مدربا.