العنزي: أعتذر للأخضر.. وسأتجه للقضاء

منذ أن ثبّت أقدامه بين خشبات المرمى الثلاث قبل نحو موسمين كحارس النصر الأول وعبدالله العنزي يثير علامات الاستفهام حين إعلان قائمة المنتخب السعودي بقدر الكرات التي تصوب على مرماه في كل مباراة وينجح بالتصدي لها، فعندما كانت اختيارات المدربين تتجاهله تثور ثائرة الشارع الرياضي لإبقاء حارس مميز كالعنزي في الديار رغم الحاجة الى خدماته، وعندما تم اختياره في المعسكر الإعدادي لمباراتي العراق والصين حضر لأيام معدودة لكنه غادر بسبب الإصابة، قبل أن يستبعد من قائمة خوان لوبيز كارو التي اختتمت مشوارها في التصفيات المؤهلة لأستراليا 2015 مساء أمس.

العنزي الذي اختار العربية ليخرج عن صمته ويجيب عن كل التساؤلات التي أشغلت الشارع الرياضي خلال أسبوع أكد عبر برنامج "في المرمى" أن ساعات قليلة حرمته من مباراته الدولية الأولى، مؤكداً بأنه "أحرص من أي لاعب آخر" على ارتداء شعار المنتخب.