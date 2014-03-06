المواطنون" يغرون ميسي بـ200 مليون يورو"

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استعداده التام لدفع 200 مليون يورو لحساب نادي برشلونة الإسباني، من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن نية ملاك الفريق الأزرق، تقديم راتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو سنوياً.

ملاك السيتي الملقب بـ(المواطنين)، قد يواجهون بعض العوائق، نظراً لرغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الظفر بخدمات أفضل لاعب في العالم لأربع أعوام متتالية، حيث يدين ميسي بالحب والولاء لفريقه، الذي وقف معه خاصة في بداية حياته، حينما كان يُعاني من مرض النقص في هرمونات النمو.

الجدير بالذكر أنّ ميسي مرتبط في الوقت الحالي بعقد مع ناديه الإسباني حتى يونيو 2018، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي نادي "البلوغرانا"، أو دفع قيمة الشرط الجزائري الذي يصل إلى ربع مليار يورو.