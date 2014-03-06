داسيلفا: لا اتصالات بيني وبين "الأخضر"

نفى الأورغوياني خورخي داسيلفا، مدرب النصر السعودي وبني ياس الإماراتي السابق الأخبار التي راجت مساء أمس حول استلامه لمنصب المدير الفني للمنتخب السعودي عقب انتهاء مشوار الأخضر بالتصفيات الآسيوية بفوز على إندونيسيا.

وقال داسيلفا الذي يتواجد في موطنه حالياً لـ"العربية.نت": "ما تردد حول قبولي لعرض الاتحاد السعودي أمر غير صحيح"، وأضاف: "منذ انتهاء العلاقة التعاقدية بيني وبين بني ياس الإماراتي وأنا أتواجد في الأوروغواي، وحتى الآن لم أتلق أي اتصال يطلب عودتي مجدداً إلى السعودية، ما قلته ينطبق على المنتخب والأندية كذلك".

وحضر داسيلفا إلى المنطقة العربية لأول مرة صيف العام 2009، مدرباً للنصر السعودي وبقي معه لموسم وحيد، قبل أن يعود من جديد إلى الخليج مع نادي بني ياس الإماراتي مطلع الموسم الجاري، ولكنه تعرض للإقالة الشهر الفائت.