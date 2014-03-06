كرة القدم السعودية.. من الملاعب إلى أروقة القضاء

لسنوات طويلة ظلت المشاكل في كرة القدم السعودية تُنهى خلف الأبواب المغلقة، حيث تُنهى في فترة زمنية قصيرة دون تصعيد، إلا أن العقد الأخير شهد تحولاً في معالجة تلك القضاياً، مفضلاً أطرافها أن يتجهوا إلى القضاء لرد اعتبارهم.

وبالأمس فقط أعلن عبدالله العنزي حارس النصر عبر برنامج في المرمى الذي يُعرض عبر قناة العربية أنه بدأ رسمياً بمقاضاة إعلاميين على خلفية تغريدات كتبوها في موقع "تويتر" حول جنسيته السعودية وتهربه من تمثيل المنتخب الوطني عقب تأخر الرحلة التي تقله إلى الرياض الأسبوع الماضي.

ولم تكن قضية العنزي الوحيدة خلال الشهر الماضي، بل سبقه الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي الذي قدم شكوى تجاه الإعلامي وليد الفراج بعد اتهام الأخير له بالإشارة لأحد حكام مباريات فريقه بالرشوة، قبل أن يعتذر الفراج لاحقاً ولم يثن ذلك الاعتذار رئيس الأهلي عن الاستمرار بالإجراءات القضائية.

وفي الشهر الماضي أيضاً قال سامي الجابر مدرب الهلال إنه سيرفع دعوى قضائية ضد الزميل بتال القوس بعد ظهور لقطة تلفزيونية في برنامج "في المرمى" اعتبرها الجابر مسيئة له ولعائلته.

وفي بيان رسمي مطلع 2012 قالت إدارة النصر إنها سترفع دعوى قضائية ضد الزميل أحمد الفهيد بعد نشره عدة تغريدات على صحفته الشخصية في موقع "تويتر" وهي التي عرفت إعلامياً وشعبياً بـ"سحر النصر".

وبعد نهاية مباراة النصر والاتحاد الدورية في ديسمبر 2011 اشتبك مشعل السعيد وحسين عبدالغني في مواقف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مما جعل السعيد يقدم شكوى ضد قائد النصر المخضرم بانتظار الحكم القضائي الذي سيصدر من المحكمة، لكن ملف القضية أُغلِق تماماً بعد شهرين عقب اعتذار عبدالغني للسعيد.

وعبدالغني ذاته كان طرفاً في اشتباك لفظي بينه وبين خالد عزيز لاعب الهلال السابق عقب نهاية مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد 2011 لكن القضية توقفت عند ذاك التهديد.

وتبقى قضية حسين عبدالغني عندما كان لاعباً للأهلي ضد مرزوق العتيبي لاعب الاتحاد آنذاك أحد أبرز القضايا التي وصلت إلى المحاكم، بعد اشتباك اللاعبين فور نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال العرب 2003.

يشار إلى أن القضايا التي ضمت أطرافا رياضية, بقيت في خانة التهديدات, فقط, ولا تعرف الذاكرة الرياضية قضية سارت أطرافها إلى أبعد نقطة في القضاء, وفي هذا يشير محمد الدويش المحامي والمستشار القانوني إلى أن هذا التوجه يدل على ارتفاع الوعي الحقوقي لدى الأفراد، ويقول: "إقرار نظام الجرائم الإلكترونية ساهم بوصول تلك القضايا إلى المحاكم العامة بعدما كانت مثل تلك القضايا تقف عند وزارة الثقافة والإعلام".

وتابع: "في حادثة حسين عبدالغني وميريل رادوي تم تهديد الأول بالشطب إذا توجه للقضاء بحجة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع ذلك، وهو أمر صحيح في حالة واحدة وهي وجود محاكم رياضية في البلاد".