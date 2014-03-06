نيمار "يتجاوز" ميسي ورونالدو

واصل نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني، مسلسل تألقه اللافت رفقة منتخب بلاده، وذلك بعد أن قاده لاكتساح منتخب جنوب إفريقيا بخماسية بيضاء، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرغ، ضمن استعدادات منتخب "السيلساو" لخوض بطولة كأس العالم المقبلة.

وأحرز نجم الكرة البرازيلية ثلاثة أهداف، ليقود منتخب بلاده للفوز بنتيجة (5-صفر) على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت على نفس الملعب الذي استضاف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2010؛ ليرفع بذلك رصيده إلى 30 هدفاً في 47 مباراة خاضها رفقة منتخب "السامبا".

واستغلت صحيفة "سبورت" الكاتالونية وصول "نيمار" إلى هذا الرقم لتتغنى باللاعب البرازيلي، حيث أكدت في تقرير لها أن مهاجم نادي برشلونة الإسباني، قد أثبت مجدداً معدنه النفيس، بعدما نجح في الوصول إلى هدفه رقم"30" مع منتخب "السيلساو" وهو في عمر الـ 22 عاماً.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن "نيمار" قد تفوق بهذا الرقم القياسي على زميله في فريق "البلاوغرانا"، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث لم يصل الأول إلى 30 هدفاً إلا عندما أصبح يبلغ من العمر 25 عاماً في مباراته رقم 74.

في حين، وصل اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى هدفه رقم "30" حينما أصبح يبلغ من العمر 26 عاماً في مباراته الدولية رقم 86.