إلى الجنان أيتها اللجان

لجنة” ربما أنها تحولت إلى أكثر مفردة مكروهة لدى الشارع السعودي بكافة أطيافه، مجرد ورودها هذا يعني وجود مشكلة، سواء كانت لجنة أصيلة، أو أخرى طارئة أو مؤقتة تم تشكيلها حديثاً.

وجود مفردة “لجنة” ربما أنه يهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول بل أحياناً إلى التغطية على جملة مشكلات نجمت من مشكلة كبرى.

عودوا بالذاكرة إلى الوراء، وتذكروا لجنة بدأت وتم حلها أو إنهاء مهامها والكل عنها راض أو لا يزال الكثير يتذكرها بإعجاب كبير ويتمنى تكرارها أو الاستعانة بمنسوبيها.

في المشهد الكروي المحلي فقط، توقفوا أمام لجنة الحكام، لجنة الانضباط، لجنة الاحتراف، لجنة فض المنازعات، لجنة تقصي الحقائق في نادي الاتحاد، وقبلها بسنوات قريبة اللجنة الرباعية في النصر، لجنة التعاقدات الفنية في الأهلي، ولجان تحقيق عدة في أكثر من ناد لكن النتيجة النهائية في هذه اللجان لم ينجح أحد أو بمعنى أكثر دقة تم تغييب النتائج، وبالتالي لم تتم معاقبة المتسبب، حتى لجنة المنازعات في وزارة الإعلام أكثر روادها وقضاياها من قبل منسوبي الوسط الرياضي.

أعتقد أن البعد عن مفردة “لجنة” التي تُصيب مستمعيها بحساسية عادية أصبح هو الحل، وربما أنه جزء من الحل لعلاج المشكلات، ولعل تجربة نادي التعاون تدعم ذلك، إذ استبدل اللجنة الرباعية بالمكتب التنفيذي، وهو ما أثمر في النهاية هذا الموسم، وبقوة حتى الآن.

ربما أن لدينا إشكالية مسميات أو بمعنى آخر عدم توظيف المسميات بما يمنحها القبول والصورة الذهنية الإيجابية أو لأننا تخصصنا في الإساءة إلى مفردات قدرها أنها متاحة لاستخدامنا، وغالباً ما يكون استخدامنا لكثير من المفردات تحت بند الاستخدام السيئ، والشواهد كثر.

أخيراً دعونا نجرّب البعد عن هذه المفردة فاللغة العربية ممتلئة حد التخمة بالمفردات التي تؤدي الغرض، وتوصل المعنى، وربما أن مفردة “لجنة” هي بحد ذاتها لا تخلو من لعنة وشؤم، وبالتالي ضحايا لعنتها وشؤمها كثير، واللهم حوالينا ولا علينا.

*نقلا عن عكاظ اليوم