اتحاد الكرة المصري يوقف صلاح أمين بسبب إشارة سياسية

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال دياب، اليوم الخميس، معاقبة اللاعب صلاح أمين، مهاجم نادي طلائع الجيش، بالإيقاف عن كل المسابقات لنهاية الموسم الحالي، وتغريمه 20 ألف جنيه مصري بسبب رفعه "شارة السيسي"، بالإضافة إلى تغريم نادي طلائع الجيش مبلغ 10 آلاف جنيه لعدم رده على مخاطبات لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات.

المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة: العقوبة مغلظة

وصرح المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة المصري عزمي مجاهد لـ"العربية.نت" عندما سئل عن تأخر صدور القرار مع العلم أن المباراة كانت في الدور الأول، قال: "القرار لم يتأخر كثيرا، لأنه يعرض على لجنة الانضباط لمناقشته، ثم تعقد جلسة ثانية لاعتماد القرار ومناقشته مع مجلس الإدارة، ثم يتخذ القرار النهائي.

وأكد مجاهد أن العقوبة مغلظة جدا، لأن هناك فرقا بين من يرفع شارة لزعيم وطني أنقذ مصر، ومن يرفع شارة لفصيل آخر أضر بالبلد وهو تنظيم "الإخوان المسلمين الإرهابي"، ولكن رأت لجنة الانضباط أن الحالتين متساويتان، فهناك خلط واضح بين السياسة والرياضة، وهو ما تم اتخاذ القرار على ضوئه، وتمنى مجاهد أن يتقدم مسؤولو نادي طلائع الجيش بتظلم للجنة الانضباط لتخفيف العقوبة" على حسب تعبيره.

وكان اللاعب قد رفع، بعد إحرازه هدفا في مرمى الإسماعيلي ضمن المرحلة الثامنة من الدوري، شارة سياسية تعبيرا عن مساندته للمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، المرشح المحتمل لخوض انتخابات الرئاسة المصرية.

يذكر أن اتحاد الكرة قد قام سابقا بمعاقبة لاعب فريق الأهلي، أحمد عبدالظاهر، بعد رفعه لـ"شارة رابعة" في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

الطلائع يتقدم بتظلم لاتحاد الكرة بشأن عقوبة صلاح أمين

وتقدم مسؤولو نادي طلائع الجيش بتظلم رسمي ضد القرار الذي صدر ضد صلاح أمين، مهاجم الفريق الكروي الأول، من جانب لجنة الانضباط، وطالب مسؤولو الطلائع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، بمشاركة اللاعب مع الفريق حتى يصدر حكم آخر بعد التظلم.