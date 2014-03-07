اتحاد الكرة يعين "ماسا" للفصل بين الشباب والنصر

اختار اتحاد كرة القدم السعودي طاقما تحكيما من إيطاليا لقيادة مباراة فريق الشباب والنصر، غداً السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بقيادة ديفيد ماسا وأليساندرو جيالاتيني وماتيو باسيري كحكمين مساعدين.

وولد ماسا صاحب الـ 32 عاما بمدينة اميريا الإيطالية، وبدأ التحكيم في 2010، حيث سبق أن أدار مباريات مهمة بالدوري الايطالي منها اليوفنتوس ضد ليفورنو في نوفمبر الماضي، فاز الأول فيها 2-صفر. وأُخرى بين يوفنتوس ولاتسيو ضمن الجولة 25 من الدوري الإيطالي. وأدار مباراة بولولونيا وروما وانتهت بفوز ذئاب العاصمة بهدف نظيف.