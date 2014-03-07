الزمالك يتعادل سلبياً.. و"يتأهل"

تأهل الزمالك المصري لدور الستة عشر في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع مضيفه كابوسكورب ممثل أنغولا اليوم الجمعة في إياب دور 32 للمسابقة.

وصعد الزمالك بتفوقه في مجموع المباراتين 1-صفر وهي النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب في القاهرة الأسبوع الماضي.

وسيطر أصحاب الأرض على بداية الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى عبدالواحد السيد حارس الزمالك.

واعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة عن طريق أحمد علي وأهدر محمد إبراهيم انفرادا في أول ربع ساعة بعد أن تعثرت الكرة تحت أقدامه، ورد كابوسكورب بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس عبدالواحد السيد.



وفي الشوط الثاني واصل كابوسكورب ضغطه على دفاع الزمالك الذي وقف بالمرصاد لكل المحاولات.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني تراجع الزمالك لمنتصف ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه قبل أن يهدر كابوسكورب هدفا محققا في الدقيقة 86 بعد تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الزمالك.