الهلاليون والنصراويون يتنافسون في "استفتاء العربية"



انتهت المرحلة الأولى يوم أمس الخميس، في الاستفتاء الموسمي، لنجوم مسابقة الدوري السعودي، واحتضن التصويت الجماهيري عبر موقع "العربية نت، حتى الآن 4018 مصوّت، لحراس المرمى، وخطوط الدفاع والوسط والهجوم.

وشارك المصوتون في عملية اختيار أفضل مدرب في الدوري، وأفضل رئيس ناد، فيما سيكون التنافس بين اثني عشر اسما، على استفتاء جديد يطرح خلال الأيام المقبلة، ريثما يستمر الاستفتاء، حتى نهاية الموسم الجاري وبالتحديد في السادس من شهر إبريل المقبل، إبان الجولة الأخيرة من دوري عبد اللطيف جميل.

في حراسة المرمى، تنافس حارس النصر عبد الله العنزي، وحارس الرائد أحمد الكسار، حيث نال الأول 505 أصوات، فيما بدت آمال الأخير ضعيفة بالفوز خصوصا مع حصوله على 77 صوت.

وظهر خط الدفاع أكثر شراسة، إذ يقف سلطان الدعيع، مدافع الهلال الشاب، بـ419 صوت، ويأت خلفه قائد النصر حسين عبد الغني بـ345 صوتا.

خط الوسط، الذي يعتبر القلب النابض لأي فريق، برز فيه لاعب الهلال البرازيلي تياغو نيفيز بـ297 صوت، فيما يحاول لاعب النصر إبراهيم غالب اللحاق به بـ105 أصوات.

ويعتبر ناصر الشمراني، مهاجم الهلال، الخيار الأول بالنسبة للمصوتين في خط الهجوم، ويملك الشمراني 360 صوتا، فيما يلاحقه هداف النصر محمد السهلاوي بـ240 صوتا.

أما بالنسبة للمدربين، فقد احتكرت المنافسة بين مدرب الهلال سامي الجابر، ومدرب النصر دانيال كارينو، وتفوق الجابر على نظيره الأورغوياني بـ527 صوتا، بينما يأمل كارينيو بزيادة أصواته الـ444.

وبالرغم من تحقيق النصراويين لبطولة محلية هذا الموسم، إلا أن رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، قد حل ثانيا في التصويت لأفضل رئيس ناد بـ330 صوتا، وحل رئيس الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد أولا بـ372 صوتا.



