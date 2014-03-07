برشلونة يحاول إقناع مويس بالتخلي عن فان بيرسي

يسعى نادي برشلونة الإسباني للظفر بخدمات الهولندي روبين فان بيرسي، مهاجم مانشستر الإنجليزي، ويستعد حامل لقب الدوري الإسباني دفع 20 مليون يورو، مع إدخال لاعب الوسط الكاميروني أليكساندر سونغ، كجزء من الصفقة، لإقناع مدرب اليونايتد ديفيد مويس.

وبحسب صحيفة سبورت الكاتالونية، فإن برشلونة يريد استغلال رغبة فان بيرسي بالرحيل عن مدينة مانشستر، ويتبقى فقط مويس بعد بطولة كأس العالم المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب برشلونة تاتا مارتينو أخبر إدارة النادي منذ أشهر برغبته في شراء رأس حربة صريح.

وانضم فان بيرسي (30 عاما) إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادما من أرسنال، في صيف عام 2012، مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، واستغربت الجماهير الرياضية تقديم خريج أكاديمية فينورد روتردام، مستويات باهتة، بينما كان القناص الهولندي هدافاً لبطولة البريمييرليغ، الموسم الفائت.

