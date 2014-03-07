جيبسون : "خارجٌ دوماً عن النص أنا"

يقول نزار قباني في قصيدته الشهيرة من أنا في أمريكا : "خارجُ دوماً على النص أنا"، والبرازيلي جيبسون لاعب الاتحاد الذي لا يقرأ العربية ولا يفهمها وضع ذلك الشطر عنواناً عريضاً لنمط حياته التي كان يريد لها أن تتغير عندما قرر الحضور الى جدة، لكن ذلك التغيير لم يحدث.



خرج جيبسون عن النص مرات عدة في حوار سريع وتلفظ بألفاظ اعتذرت "العربية" لمشاهديها عن ترجمتها، في امتداد لما يقوله أو يكتبه دوماً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يكتب ويعلّق دوماً بألفاظ لا تختلف عن ما ذكره لمراسل العربية عن خوان فيرسيري المدرب المقال والذي أبعده عن مباراة الفريق الآسيوية الأولى أمام تبريز الايراني ومعه آخرون.

البرازيلي حضر للاتحاد وقريباً سيرحل، لكنه على العكس من لاعبين أجانب كثر، سيبقى في ذاكرة جماهير الاتحاد ليس لأهدافه أو منجزاته، بل بسبب تجاوزاته المستمرة على الآخرين وخروجه عن النص.

