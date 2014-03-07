رئيس الأهلي يتمسك بقرار الرحيل

أصر الأمير فهد بن خالد، رئيس نادي أهلي جدة على الرحيل عقب انتهاء الموسم الجاري، وهو الموعد الموافق لانتهاء فترته الرئاسية للنادي الغربي، والتي دامت أربعة مواسم.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن مجموعة من الأهلاوية النافذين حاولوا إقناع الرئيس الحالي بالبقاء إلا أنه تمسك بموقفه بسبب ظروفه الشخصية ورغبته بالبقاء قريباً من أسرته التي تقطن الرياض.

وحقق الأهلي تحت رئاسة الأمير فهد بطولتي كأس الملك للأبطال موسم 2011 و2012، ووصل لنهائي القارة الآسيوية قبل أن يخسر من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف.