رئيس بايرن مهدد بـ"السجن"

تبدأ الاثنين المقبل محاكمة أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بتهمة التهرب الضريبي فيما يتعلق بحساب مصرف يخصه في سويسرا.

وقد قال هونيس (62 عاما) في وقت سابق إنه من قام بإبلاغ السلطات عن الحساب المصرفي في سويسرا، وعن بعض الدخل الذي لم يسبق له الإعلان عنه، كما سدد الضرائب المستحقة عليه إلى جانب الغرامات قائلاً إنه يأمل في إغلاق القضية وتفادي المحاكمة.

لكنه اتهم بالتهرب الضريبي في يوليو الماضي، وقد يواجه عقوبة السجن إذا ما أدانته محكمة ميونيخ.

ويرتبط هونيس بالنادي الألماني بطل أوروبا الحالي منذ أكثر من أربعة عقود كلاعب وثم مدرب ورئيس.