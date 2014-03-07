قائد الزلفي السابق: كرة القدم كانت "مضيعة وقت"

يتذكر سعود الرشيد، لاعب الزلفي السابق في السبعينيات الميلادية بداية علاقته مع نادي مدينته، الذي سيواجه الهلال مساء غد في بطولة كأس الملك بأن تأسيس نادي مرخ، وهو الاسم السابق لنادي الزلفي أتى كـ"عمل خيري" لجمع شباب المدينة في المقر المكون من غرفة وحيدة يجتمعون بها وملعب ترابي صغير لمن أراد لعب الكرة.

ويقول قائد الفريق السابق لـ"العربية.نت": "كنا أسرة واحدة والمصروفات يشترك الكل بدفعها، وكل على حسب قدرته المالية، فالهدف المشترك أن نجد لنا مكاناً للالتقاء في كل مساء" ويضيف: "الرياضة كانت ثالث الاهتمامات، فالجانبان الثقافي والاجتماعي كانا أكثر أهمية".

ولم يعرف لاعبو الزلفي الملاعب العشبية إلا في مطلع الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي قبل أن يتحول مقر النادي السابق إلى معهد الصناعي ويقول: "أتذكر أننا تغلبنا على الشعلة في بطولة أندية المنطقة الوسطى في مباراة الذهاب، لكني سجلت بمرماي إياباً وتسببت بخسارة الفريق، لكن أهل المدينة يعرفون تضحيتي وعشقي للشعار فلم يلمني أحد منهم".

ويعترف الرشيد بأن كرة القدم كانت تعتبر "مضيعة وقت" لدى الكثير من كبار السن ويقول: "كان عمي يمنعني من الذهاب إلى النادي ويطالبني بالتوجه للمزرعة واغتنام وقتي بدلاً من إضاعته بكرة القدم، وأنا بدوري لم يكن لدي قرار غير الانصياع له".