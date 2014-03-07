كأس الملك: الفتح والاتفاق يفتتحان ثمن النهائي

يقص فريقا الفتح والاتفاق شريط مباريات الدور ثمن نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يلتقيان مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، على أن تتواصل غداً منافسات الدور بثلاث مباريات تجمع الهلال بالزلفي على أرض الأخير.

ويستضيف الشباب النصر في أقوى مواجهات الدور. فيما يحل النهضة ضيفاً على الاتحاد، وتختتم مباريات الدور الثمن نهائي الاثنين 17 مارس بأربع مباريات، حيث يستضيف الطائي الوحدة، فيما يحل أبها ضيفا على الفيصلي والعروبة على الأهلي والرائد على هجر.

ويعرف لاعبو الفتح كما الاتفاق أن مباراة اليوم هي فرصة أخيرة لهما لحفظ موسمهما من الضياع والاستمرار في التنافس على البطولة الوحيدة المتبقية ولأجل ذلك سيعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على أهم لاعبيه البرازيلي التون جوزيه والكنغولي دوريس سالومو، إضافة لحمدان الحمدان ومشعل السعيد وعبدالله العويشير.

وفي المقابل سيعتمد مدرب الاتفاق أندوني على قدرات حمد الحمد وعلي الزقعان ومحمد كنو لمواجهة قوة الفتح.

ولن تكون مواجهة الفتح مع الاتفاق سهلة على الرغم من تراجع مستوياتهما في الدوري فالفتح يحتل المركز السابع بـ25 نقطة والاتفاق بالمركز الحادي عشر بذات الرصيد.

وكانت مباراة الدور الأول في الدوري انتهت بفوز الاتفاق 2-0 وهو سبب آخر لأن يلعب الفتح مباراة أفضل.

