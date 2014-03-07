كارينيو مطلوب خليجياً.. ونهاية أبريل يحسم أمره

نفى عضو في مجلس إدارة نادي النصر السعودي، لـ"العربية.نت"، نية مدرب الفريق، الأروغوياني دانيال كارينيو، الرحيل إلى أحد الدوريات الخليجية، فيما أكد العضو الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن كارينيو اقترح فتح ملف التجديد للموسم المقبل، بعد فراغ بطل الكأس، من مباراة التعاون، ضمن الجولة الأخيرة بالدوري السعودي.

وقال المصدر الإداري: "لم نفتح ملف التجديد، بعد طلب المدرب تأجيل الموضوع، حتى نهاية مسابقة الدوري السعودي، أي قبل نهاية كأس الملك بثلاثة أسابيع، ونسمع في الإدارة عن مفاوضة الأندية الخليجية، وكل ما نستطيع قوله إن المدرب كارينيو مرتاح لدينا، ويملك رغبة كبيرة في البقاء والاستقرار".

وحول اختلاف الإدارة النصراوية بشأن تجديد عقود اللاعبين، خالد الغامدي، وحسن الراهب، والبحريني محمد حسين، قال العضو: "اتفقنا مع اللاعبين على تفاصيل التجديد، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى نهاية الدوري كذلك، من باب الحفاظ على تركيز اللاعبين. رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، جعل المفاوضات معلقة لضمان استقرار الفريق".

ويسعى النصراويون للحفاظ على كارينيو، الذي جلب كأسي الإنتركونتيننتال ليبرتادوريس، لخزائن نادي ناسيونال الأروغوياني، بين عامي 2000-2007. فيما يعتبر المدرب المولود في الأول من شهر مايو عام 1963 صانع الأفراح للجماهير الصفراء، بتحقيق كأس سمو ولي العهد؛ بعد غياب عن البطولات لأكثر من 16 عاما.