مدرب تشيلي يهدد "الماتادور": لن تسيطروا على الكرة

يقول خورخي سامباولي، مدرب منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، إن فريقه يخطط للعمل على السيطرة على الكرة وعدم اللجوء للدفاع المتكتل عندما يواجه نظيره الإسباني حامل اللقب خلال نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل في وقت لاحق من العام الجاري.

وتتميز إسبانيا بطلة أوروبا أيضا بالقدرة على السيطرة على الكرة لفترات طويلة في ظل سعيها لاختراق الدفاعات القوية للمنافسين إلا أن سامباولي يقول إن لاعبي فريقه سيتقدمون لمنازلة نظرائهم الإسبان، وإنهم لن يعمدوا إلى الدفاع المتكتل والاعتماد على الهجمات المرتدة في المرة المقبلة.

وقد طبقت تشيلي هذا الأسلوب عندما تعادلت وديا مع إسبانيا في جنيف السويسرية في سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن سامباولي قوله في مقابلة معها نشرت اليوم الجمعة: "التقينا مؤخراً وانتهت المباراة بسيطرة إسبانيا على الكرة بنسبة 52 في المئة وسيطرنا نحن على الكرة بنسبة 48 في المئة". وأضاف المدرب قائلاً: "إسبانيا تشعر بالارتياح لدى السيطرة على الكرة والفكرة هي أن نقوم بالضغط عليهم من البداية وعدم السماح لهم بالسيطرة على اللعب."

لكن سامباولي اعترف في الوقت نفسه بأن تطبيق هذه الطريقة عمليا على أرض الملعب ليس بالأمر الهين، وأنه يحتاج إلى لياقة بدنية عالية جدا من جانب اللاعبين.

وفي كأس العالم ستلتقي إسبانيا مع تشيلي في ريو دي جانيرو يوم 18 يونيو المقبل ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي هولندا وأستراليا.