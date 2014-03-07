مورينهو: صدارة تشلسي "غير منطقية"

قلل جوزيه مورينهو مدرب تشلسي من فرص فريقه في الفوز بلقب دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، قائلاً إن وجوده في صدارة قائمة فرق البطولة العشرين "أمر غير واقعي"، لأنه لعب مباريات أكثر من منافسه مانشستر سيتي.

وقبل عشر جولات من نهاية الموسم يحتل تشلسي الذي سيستضيف جاره اللندني توتنهام هوتسبير غدا السبت المركز الأول برصيد63 نقطة من 28 مباراة، متفوقاً بأربع نقاط على ليفربول الثاني وعلى أرسنال الثالث.

ويتفوق تشلسي بست نقاط على مانشستر سيتي الرابع في الترتيب والذي لعب 26 مباراة وسيلتقي يوم الأحد مع ويغان أتلتيك في كأس إنجلترا ومن ثم فلن يلعب في الدوري مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مورينهو للصحافيين "نتوقع مباراة صعبة للغاية أمام توتنهام هوتسبير المتألق والذي يحتل المركز الخامس، وهو بذلك يشكل أكبر تهديد للفرق الأربعة الأولى."

وأضاف البرتغالي المخضرم: "نود ضمان مكان بين الأربعة الأوائل وتحقيق الفوز، لكني أكرر القول إن موقعنا في الصدارة أمر غير واقعي، يكون هذا الأمر واقعيا عندما تتساوى جميع الفرق في عدد المباريات التي خاضتها، وعندها يمكن لأي طرف القول أنا في المقدمة أو أنا في الخلف."

وقال مورينهو: "لا أنظر إلى صدارة القائمة بل أنظر إلى مباراة الغد."

ولم يحقق توتنهام الفوز على تشلسي في ستامفورد بريدج منذ 24 عاما.