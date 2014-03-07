«مش مستاهلة»

• الكراهية تسيطر على مفاصل المجتمع.. كل المجتمع، والرياضة هي وحدها القادرة على إحداث التغيير.
• ولذلك كنا وما زلنا وسنبقى نردد: لا شيء يستحق كل هذا العناء في حضرة كرة القدم.
• مهما تعصبنا.. مهما تحزبنا..
• مهما كتبنا وقلنا واجتهدنا..
• لا شيء يستحق أن يسرق منا فرحتنا، ولا أظن أن هناك من يستاهل «نكدنا» .
• نعم نريد أن نعيش الإثارة.. كل الإثارة.. فهذا حق تكفله «متعة الكرة» .
• لكن في المقابل، نريد أن نمضي لنعيش ونتعايش بهدوء وحب وسلام.. ولا أظن أن هناك من يكره هذا السلام.
• هناك حقائق لا يريد أحد الاعتراف بها، والوسط الرياضي المكشوف نجح في تقديم الصورة كما هي حتى وإن كانت «سوداء قاتمة».
• الرؤساء.. أصدقاء!!!
• وأتباعهم أيضاً أصدقاء..!!!
• ونجوم الكرة يمضون سوياً كل يوم!!!
• فلماذا «يتناحر» البسطاء؟!
• أرصدة اللاعبين تتضخم كل شهر، وملايين الدولارات تغذي حساباتهم سنوياً، فلماذا نخسر بعضنا لأجلهم؟!
• لماذا نتقاتل في معركة خاسرة؟! وكيف نقبل بأن نكون طرفاً في لعبة لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟!
• نعم نحب الرياضة ونفخر بانتمائنا لمجتمعها، لكن لا نقبل بأن نكون «مغفلين»…!
• ولأن البسطاء دائماً ما تخذلهم عواطفهم، فهذه رسالة محب لهم.
• فكروا.. وتمعنوا جيداً.. ولا تجعلوا الظواهر الصوتية تخدعكم..!
• شجعوا.. وساندوا.. وتعصبوا.. لكن لا تنتقصوا من غيركم.
• هناك مستفيدون من كراهيتكم لبعضكم، تمعنوا في «صنف» الزيت المصبوب على ناركم لتتعرفوا على مصدره!
• لا شيء يستدعي الكره..
• ولا شيء يتطلب الحقد..
• ولا أحد يستحق أن «نقلب الدنيا» لأجله بسبب كرة قدم!!!
• ولأن الحب هو الأساس، والكراهية هي الاستثناء.. أكتب لكم هذا المقال الاستثنائي.
• قلتها سابقاً.. وأكررها الآن: «مش مستاااااهلة» !!!
وعلى المحبة نلتقي
*نقلا عن صحيفة الشرق