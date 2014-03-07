عشرة آلاف مشجع يشنون الحرب على لاعب إنجليزي

شارك أكثر من عشرة آلاف مشجع إنجليزي، في التوقيع على خطاب مرسل، إلى روي هودجسون، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، اعتراضا على ضم لاعب الوسط توم كليفرلي، الذي ينوي روي ضمه في نهائيات كأس العالم 2014.



وكتب المشجعون في العريضة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "استبعدوا توم كليفرلي من المشاركة في كأس العالم". فيما رفض هودجسون الاصغاء للمشجعين ودعم كليفرلي بعد مباراة إنجلترا الأخيرة أمام الدنمارك وديا.



ويشعر كليفرلي (24 عاما)، بأنه ضحية لسوء النتائج، فيما أدلى بتصريح لصحيفة ديلي ميرور البريطانية: "أشعر بأنني ضحية تراجع النتائج، عدد من الجماهير يعتقد أنني لا أعمل بواجبي، من المؤلم عندما تكبر في النادي وتحب كل جزء فيه، تتحول الأمور ضدك بمجرد أي سقطة".



يلعب كليفرلي لمصلحة نادي مانشيستر يونايتد، وما زاد الأمور سوء، مشاركة جماهير الشياطين الحمر في الحملة الموجهة ضده، حيث اضطر ابن مدينة مدينة بيسنغ ستوك، إغلاق حسابه في تويتر، بسبب حملة الإساءة التي تعرض لها هو وأسرته من المغردين.



ودعم هودجسون، كليفرلي بعد رؤيته يصارع وحيدا، أمواج الجماهير العاتية، فقال: "أود القول إن ذلك الطلب ليس له أدنى تأثير بالنسبة لي،الحقيقة هي أن توم كليفرلي كان عضوا في المنتخب الإنجليزي، عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا الماضية ولعب عددا من المباريات الجيدة للغاية وكان عضوا مفيدا للغاية للمجموعة".



وأضاف هودجسون: "ما دمت أتحمل المسؤولية أعتقد أن توم كليفرلي يستحق أن يكون ضمن هذه المجموعة المؤلفة من 30 شخصا، فقد قدم الكثير من المباريات الجيدة للفريق، أما قضية انضمامه للفريق الذي سيسافر إلى كأس العالم فأعتقد أنها تعتمد على الكثير من الأشياء، سيكون أبرزها أداءه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما لن يطبق على توم كليفرلي وحده، بل على الكثير من اللاعبين الجيدين أيضا".



كليفرلي المولود في الـ12 من شهر أغسطس عام 1989، تلقى دعما من مدربه السابق، روبرتو مارتنيز، الذي قال: "هناك لاعبين قلة يبدون وكأنهم قدموا من هولندا أو إسبانيا أو فرنسا، بسبب فهمهم للعبة ووعيهم التكتيكي، توم كليفرلي أحدهم وهو مثال للاعب الإنجليزي الموهوب".



وسط ذلك، التزم ديفد مويس، مدرب فريق مانشيستر يونايتد، الصمت، تاركا ابن أكاديمية اليونايتد منذ عام 2005 بلا دعم، وإن كانت الأنباء تشير إلى رغبة مويس في سلخ جلد الفريق ببعض اللاعبين غير المفيدين، خصوصا مع تدني نتائج الفريق وضعف آماله في الحصول على المقعد الرابع دوريا، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.