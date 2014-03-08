أرسنال يحدد ثمن ويلشر بـ600 ألف جنيه

قرر نادي أرسنال الإنجليزي، طلب تعويض مالي قدره 600 ألف جنيه إسترليني (3 ملايين و780 ألف ريال سعودي)، من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد إصابة نجم الفريق جاك ويلشر، أثناء مباراة ودية جمعت منتخبي إنجلترا والدنمارك.

وأشار مسؤولو المدفعجية إلى أن الفحوص الطبية التي أجريت، الخميس الفائت، تفيد بتعرض صاحب الـ22 عاما إلى إصابة ستحرمه من المشاركة مع الفريق ضمن بطولة البريمرليغ لمدة ستة أسابيع، فيما أكد مدرب الفريق، آرسين فينغر، أن إصابة لاعبيه ستؤثر سلبا في الفريق.

وفي شهر مايو عام 2012، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وثيقة تأمين جديدة، وتقضي الوثيقة بتعويض الأندية ماليا في حال تعرض أحد اللاعبين إلى إصابة، في مشاركة رسمية مع المنتخب الأول.

وتنص الوثيقة على تعويض الفيفا، النادي في حال علاج اللاعب لمدة تزيد على 28 يوما، وسيتناسب التعويض مع راتب اللاعب، بجانب وجود سقف أعلى للتعويضات لا يتجاوز عشرة ملايين دولار على إصابة كل لاعب.

وفي الموسم الماضي، عوض الفيفا نادي ريال مدريد الإسباني بمليون ونصف المليون يورو، جراء إصابة المدافع مارسيلو مع المنتخب البرازيلي، كما يتوقع مدريد تعويضه، بعد إصابة تشابي ألونسو مع منتخب إسبانيا، وسامي خضيرة مع منتخب ألمانيا.