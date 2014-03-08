إصابة 11 مشجعاً إثر اشتباكات عنيفة بالدوري الجزائري

شهدت مباراة ترجي مستغانم واتحاد البليدة، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من مسابقة دوري الدرجة الثانية الجزائري، أحداثا مؤسفة نتج عنها 11 جريحاً.

وترجع الأحداث إلى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الفريق الضيف (اتحاد البليدة) الذي سانده 6000 مشجع حضروا إلى ملعب المباراة لمؤازرة فريقهم، لتبدأ الاشتباكات الدامية بقذف أنصار اتحاد البليدة لمشجعي الترجي بالحجارة، ليختلط الحابل بالنابل، ما استدعى حكم المباراة لإيقافها مدة 20 دقيقة، لينتج عن ذلك إصابة 10 أشخاص، بينما أصيب مشجع آخر بـ"طعنة" من سلاح أبيض، وتم تحويله لأحد المستشفيات.

يذكر أن نادي اتحاد البليدة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 27 نقطة، متخلفاً بفارق نقطتين عن اتحاد بلعباس "المتصدر"، بينما يحتل ترجي مستغانم المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة.