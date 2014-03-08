الأخضر يلاقي جورجيا.. ويجدد عقد الصالح

أعلن الاتحاد الجورجي رسمياً عن إقامة مباراة ودية دولية أمام المنتخب السعودي نهاية شهر مايو القادم، ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي في النمسا من 17 مايو إلى 30 مايو القادم، ويتضمن المعسكر كذلك لقاء مع منتخب أوروبي آخر يكون تصنيفه العالمي في ما بين المركزين 60 و75، ومن المتوقع أن يكون منتخب مقدونيا.

وعلى صعيد ذي صلة، علمت "العربية.نت" أن مدرب المنتخب السعودي خوان لوبيز كارو قرر منح لاعبي المنتخب السعودي الأول راحة عقب نهاية آخر مباريات الموسم الرياضي السعودي يوم 1 مايو (نهائي كأس الملك) لمدة 14 يوما قبل انضمامهم مرة أخرى للمعسكر الخارجي .

ومن جهة أخرى، جددت لجنة المنتخبات السعودية عقد زكي الصالح رسمياً لمدة عامين بعد انتهاء عقده الحالي مع نهاية مباراة السعودية وإندونيسيا.