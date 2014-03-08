الشباب يسعى لحصد "النصر" في كأس الملك

يسعى فريق النصر لمواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يحل ضيفا على جاره الشباب، مساء اليوم السبت، في أقوى مباريات الدور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي نفس الدور يلعب الهلال مع الزلفي، والاتحاد مع النهضة، وتختتم مباريات الدور في 18 مارس بأربع مباريات، تجمع الأهلي مع العروبة، والفيصلي مع أبها، والطائي مع الوحدة، وهجر مع الرائد.

ويحاول النصر تحقيق ثلاثية غير مسبوقة ويضيف كأس الملك لكأس ولي العهد الذي فاز به الشهر الماضي، بجانب بطولة الدوري القريبة منه، ولن تكون سهلة أمام الشباب الراغب في الحفاظ على فرصه في المنافسة على آخر بطولات الموسم.

وسيخوض مدرب النصر، الأوروغوياني كارينو المباراة بكامل عناصره بعد تعافي مدافعه البحريني محمد الحسين، وعودة لاعبيه الدوليين، وهو سيعتمد على نفس العناصر التي تقوده للفوز، على غرار البرازيلي إيلتون، ويحيى الشهري، وخالد الغامدي، وعبدالله العنزي، ولاعب الوسط إبراهيم غالب ومحمد السهلاوي.

وفي المقابل، سيدخل الشباب المنتشي بفوزه على الاستقلال الإيراني في طهران، ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، الأسبوع الماضي، وهو مفتقد لخدمات أهم لاعبيه في تلك المباراة (البرازيلي فرناندو)، الموقوف تأديبا لأربع مباريات بسبب الإشارة للحكم بالرشوة. فيما سيعتمد مدرب الشباب عمار السويح على رافنيها، وأحمد عطيف، وحسن معاذ، مع حارس المرمى وليد عبدالله.

من جانبه، قال التونسي عمار السويح: "غياب فرناندو لن يكون مؤثرا بشكل كبير على فريقه، نحن معتادون على الغيابات ولن تكون مؤثرة. قدّم الشباب مستويات كبيرة في المباريات السابقة أمام النصر، وكان الأحق أن يفوز، وهو ما نسعى له هذه المرة.

وفي نفس الدور، يستضيف الاتحاد النهضة الذي يوشك على توديع دوري المحترفين هذا العام، وستكون المباراة الاختبار الأول لمدرب الاتحاد الجديد خالد القروني، الذي يطمح في انتشال العميد وإعادته للواجهة من جديد، واستبعد القروني البرازيلي ليناردو بونفيم، لعدم جاهزيته الفنية، فيما سيشرك القروني الرباعي الدولي أحمد عسيري ومحمد أبو سبعان وفهد المولد ومختار فلاتة الذي أحرز هدف الفوز للمنتخب السعودي في مباراة إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.