الهلال يتجاوز الزلفي نحو "الديربي"

لم يترك الهلال أي فرصة لمضيفه الزلفي كي يحقق مفاجأته الثانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتغلب عليه دون أدنى جهد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة خاضها وصيف دوري المحترفين السعودي بتشكيلة جُلها من اللاعبين البدلاء.

وبدأ الهلال سريعاً بهدف ليوسف السالم "د8" الذي استغل كرة عرضية من محمد الشلهوب، ليحرز الهدف الأول، والذي انتهى عليه الشوط الأول تحت أنظار 8 آلاف مشجع حضروا ليشاهدوا الفريق الأزرق لأول مرة في مدينتهم.

وفي الشوط الثاني تعرض السالم ذاته لإعاقة في منطقة الجزاء، وضعها القائد ياسر القحطاني على يمين حارس المرمى "د62"، قبل أن يحتسب الحكم عبدالرحمن الشهري ضربة جزاء أُخرى للزلفي بعد سبعة دقائق أحرز من خلالها تركي الغنام هدف المضيف في شباك فايز السبيعي.

ووقف عبدالعزيز الدوسري على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة بهدوء على يمين حارس الزلفي قبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال لدور ربع النهائي من بطولة خادم الحرمين الشريفين بانتظار "ديربي" جديد يجمعه بالفائز من لقاء الشباب والنصر لاحقاً اليوم السبت.