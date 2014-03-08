الهلال يهدد "أفراح" الزلفي

يدخل الزلفي التاريخ مساء غدٍ عندما يخوض مباراته الأهم تاريخياً أمام الهلال في دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون النادي الوحيد من فرق أندية الدرجة الثانية الذي يبلغ هذه النقطة من المنافسة السعودية.

وبعد استعدادات كبيرة لتحسين مقاعد ملعب الزلفي في المحافظة التي يحمل النادي اسمها وتقع شمال العاصمة الرياض، بات الملعب مستعداً لزيارة 8 آلاف مشجع سيشاهدون الهلال بنجومه لأول مرة في محافظتهم الصغيرة.

وبلغ الهلال هذا الدور بعد فوزه على مضيفه القادسية بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما فجّر الزلفي المفاجأة الأكبر بفوزه على الشعلة بهدفي تركي الغنام وأحمد المولد على ملعب الأخير بالخرج الشهر الماضي.

ولا تبدو المباراة صعبة على الهلال الذي حافظ على آماله بالحصول على بطولة الدوري عقب تجاوزه النصر نهاية فبراير المنصرم بـ4-3، وتعادله آسيوياً على أرضه أمام الأهلي الإماراتي بهدفين لمثلهما.

وفي منافسات المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثانية، فشل الزلفي بالصعود، وأنهى مباراته الأخيرة بخسارة من التهامي.