بلد الوليد "يصفع" برشلونة ويمنعه من ملاحقة الصدارة

تلقت آمال برشلونة في الفوز باللقب للمرة الخامسة في ست سنوات لطمة قوية، بعد هزيمته المفاجئة بهدف نظيف أمام مضيفه ريال بلد الوليد اليوم السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وقدم برشلونة واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم وخاصة في الشوط الأول بعدما أحرز فاوستو روسي هدفا لبلد الوليد ليهدر حامل اللقب فرصة للانفراد بالصدارة متقدما بنقطتين على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأضاع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار ثنائي هجوم برشلونة العديد من الفرص لحامل اللقب. ويستطيع ريال مدريد الذي يملك 64 نقطة زيادة الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط إذا تغلب على ضيفه ليفانتي غدا الأحد.

وسيتقدم أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني متجاوزا برشلونة في الترتيب ويمكنه التساوي مع ريال مدريد في رصيد النقاط إذا تغلب على سيلتافيغو في وقت لاحق اليوم السبت.