تشلسي يكتسح توتنهام ويمنح مورينهو أفضل "فارق"

تألق السنغالي ديمبا با وسجل هدفين، وأحرز صامويل إيتو وايدين هازارد هدفاً لكلاً منهما في شباك توتنهام ليعادل البرتغالي جوزيه مورينهو أفضل فارق أهداف بتاريخه في "البريمييرليغ" ويحافظ تشلسي على صدارة الدوري الإنجليزي.

وانتظر تشلسي حتى مرور الدقيقة التاسعة من انطلاق الحصة الثانية، ليتمكن من هز شباك ضيفه وجاره توتنهام عن طريق الكاميروني إيتو، وبعد 4 دقائق فقط سدد أيدين هازارد ركلة الجزاء التي طُرِد على إثرها الفرنسي يونس كابول مدافع توتنهام بالبطاقة الحمراء.

وعاد تشلسي لهز شباك الجار الشمالي مرتين في دقيقتين عبر السنغالي ديمبا با (88،89) ليوسع الفارق بينه وبين ليفربول مطارده المباشر إلى 7 نقاط.