تورام: خليفة بويول.. "مدريدي"

رشح ليليان تورام، المدافع الفرنسي السابق، مواطنه رافائيل فاران، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، لخلافة قائد نادي برشلونة الإسباني، كارلوس بويول، الذي أعلن عن نهاية مسيرته مع الفريق الكاتالوني رسمياً بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق، أن فاران هو البديل الأمثل لسد مكان المدافع الإسباني، الذي قرر الرحيل عن صفوف "البلاوغرانا" نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد مسيرة كروية حافلة توج خلالها بـ"21 "بطولة.

وأشار تورام في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن مواطنه الشاب قادر على تعويض الفراغ الكبير الذي سيتركه "قلب الأسد" في برشلونة، مشيراً إلى أنه يتمتع برباطة جأش منقطعة النظير.

واعترف اللاعب - الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 1998- بصعوبة انتقال فاران إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، لا سيما أنه يدافع عن ألوان غريمه التقليدي ريال مدريد، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة تفريط نادي العاصمة الإسبانية به.

واختتم مدافع المنتخب الفرنسي السابق، حديثه بالإشارة إلى أن مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي تياغو سيلفا، سيكون أيضاً بمثابة البديل المثالي لـ"بويول"، وذلك في حال رفضت إدارة النادي الكاتالوني فكرة التعاقد مع فاران.