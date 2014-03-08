قدامى إنجلترا واسكتلندا يستعرضون في "دبي"

نجوم اسكتلندا وإنجلترا القدامى اجتمعوا في موقعة كروية حملت الكثير من الذكريات على مدار أكثر من مئة وأربعين عاماً، أول مباراة دولية في تاريخ لعبة كرة القدم في عام 1872.. الموعد تكرر في مئة وإحدى عشرة مناسبة بمختلف ملاعب بريطانيا، والآن يعود الموعد بذكريات لاعبين قدامى يلتقون تحت شمس دبي من جديد، والتي شهدت النسخة الثالثة بين لاعبي الأسود الثلاثة وجيش الترتان كما يعرف المنتخبان بين الجماهير.

وتوافد المتابعون لتشجيع أسماء رنانة سجلت بصمة واضحة في الملاعب خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عشرة أهداف كانت حاضرة في الميدان، وأهدت الفوز لإنجلترا بستة أهداف مقابل أربعة بفضل ثلاثية اللاعب تيدي شيرينغهام مهاجم مانشستر يونايتد السابق، والذي سجل "هاتريك" للمرة الثانية على التولي.

يذكر أن هؤلاء اللاعبين تواجهوا في منافسات رسمية طوال أعوام ماضية، ويرتدون الآن قمصان منتخب بلادهم مجدداً في منافسة ودية تحمل المتعة للجماهير من مختلف الجنسيات والأعمار.