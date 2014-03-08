كأس الملك: الشباب يقصي النصر ويتأهل للهلال

أقصى الشباب نظيره النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن هزمه مساء اليوم السبت بهدفين لهدف في ثمن النهائي، حارما إياه من السعي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.. وسيواجه الشباب في الدور الربع نهائي جاره الهلال الذي هزم الزلفي في وقت مبكر اليوم 3-1.

وتقدم الشباب مبكرا بهدف حسن معاذ (الدقيقة 18) وعزز الفلسطيني عماد خليلي النتيجة للشباب بالهدف الثاني (30).. ومع أن النصر نجح في تقليص الفارق قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بتسديدة من يحيى الشهري لكن النتيجة انتهت شبابية.

وقدم الشباب أجمل مبارياته هذا الموسم ورد الدين للنصر الذي هزمه في الدوري 2-3 وفي كأس ولي العهد 0-1.. وظهر الشباب مع مدربه التونسي عمار السويح أكثر انضباطا في الملعب وأكثر خطورة في الأمام.. وبخطوط مترابطة في وقت كان النصر فيه يقدم مباراة سيئة وعجز على الرغم من زج المدرب بأربعة مهاجمين في الشوط الثاني من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى وليد عبدالله.

وتلقى النصر الخسارة الثانية له هذا الموسم بعد أن كان خسر آخر مبارياته في الدوري أمام جاره الهلال 3-4.

من البداية كان الشباب مختلفا في المباراة.. ولعب بأسلوب هجومي ونجح في أول تهديد حقيقي له في هز شباك النصر بتسديدة قوية من مدافعه حسن معاذ أرسلها من على مشارف منطقة الجزاء باغتت حارس النصر عبدالله العنزي.. وقبل أن يستفيق النصراويون من صدمة الهدف تلاعب المهاجم الفلسطيني عماد خليلي بدفاع النصر بمهارة عالية، متجاوزاً محمد عيد وحسين عبدالغني وسدد الكرة على يسار العنزي هدفا شبابيا ثانيا (30).

اندفع النصراويون كثيراً لتعديل النتيجة ولكن هذا الاندفاع تسبب في انكشاف مرماهم كثيرا.. وحاول مدرب النصر الأرغوياني كارينو تعديل الأمور سريعا فزج بعبدالرحيم جيزاوي وحسن الراهب قبل أن يعزز بعماد الحوسني ولكن هذه التغييرات لم تفلح في تجاوز دفاعات الشباب.. وبدأ واضحا أن اعتماد النصراويين على الكرات العرضية لن يجدي نفعا.

وانتعشت آمال النصراويين بعد أن نجح يحيى الشهري من تقليص الفارق بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء (80).. حاول النصراويون الاندفاع أكثر نحو الأمام للهروب من الهزيمة غير أن الخطورة ظلت شبابية على الرغم من أن الفريق افتقد أهم لاعبيه في المباراة الفلسطيني عماد خليلي والكولومبي توريس للإصابة وسط المباراة.. وكاد رافينها أن ينهي المباراة قبل صافرة الحكم عندما انفرد بالمرمى تماما ولكنه استعجل على الكرة وسددها بين يدي الحارس النصراوي (85).. بعد دقيقتين عاد المهاجم البديل سعيد الدوسري وأهدر فرصة مماثلة.

ولكن على الرغم من ضياع هذه الفرص نجح الشباب في الحفاظ على تقدمه والخروج من المباراة فائزا.