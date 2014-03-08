لاعبو مدريد لـ"مورينهو": موعدنا في الملعب

أثار تصريح البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، حفيظة لاعبي ريال مدريد الإسباني، بعد أن قال مورينهو لوسائل الإعلام الإنجليزية: "لاعبو العاصمة الإسبانية، كانوا يصطفون في طابور أمام المرآة، قبل المباريات، فيما كان حكم ينتظرهم في النفق المؤدي إلى غرف الملابس".

وواصل "سبيشل ون" حديثه الساخر: " لاعبو الجيل الحالي، يبحثون عن جمع الأموال، وتكوين الثروات الطائلة، أكثر من بحثهم عن تحقيق وظيفة جيدة في كرة القدم، بجانب الإنجازات، من الصعب رؤية لاعب حقيقي يلعب من أجل كرة القدم فقط".

وسارع قائد مدريد، إيكر كاسياس، بالرد على مدربه السابق، ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، تصريحا لحارس المرمى: "تصريحاته سخيفة، نحن ننتظره قريبا، والرد سيكون في أرض الملعب، وسنحرص أن نكون في أبهى حلة".

يذكر أن العلاقة بين مورينهو وكاسياس، ليست على ما يرام، بعد تشكيك مورينهو لكاسياس بتسريب أخبار الفريق عبر الصحافة، عن طريق خطيبته المذيعة سارة كاربونيرو، التي اعتزلت المجال التلفزيوني لاحقا بسبب الضغوطات.

