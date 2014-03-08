"إبرا" يواصل التألق ويقود باريس للفوز على باستيا

تألق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مجددا ليقود باريس سان جيرمان حامل اللقب للفوز 3-صفر على مضيفه باستيا اليوم السبت وتعزيز موقعه في الصدارة، متقدما بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل بضربة رأس قوية في الدقيقة السادسة قبل أن يرسل تمريرة بارعة بكعب القدم إلى الأرجنتيني ايزيكيل لافيتسي الذي ضاعف تقدم سان جيرمان في الدقيقة 19.

وصنع المهاجم السويدي هدفا آخر لزميله الأرجنتيني الذي أكمل ثلاثية حامل اللقب قبل دقيقتين من النهاية، بعدما تبادل الكرة مع لوكاس حول إبراهيموفيتش تمريرة عرضية من زميله مهاجم البرازيل في الشباك.

وأرسل إبراهيموفيتش تمريرة متقنة بكعب القدم لينطلق لافيتسي نحو مرمى باستيا بمفرده قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس جان لوي ليكا من مدى قريب، وعزز لافيتسي تفوق سان جيرمان بعدما استغل خطأ دفاعيا من سيباستيان سكيلاتشي.

ويملك سان جيرمان 67 نقطة من 28 مباراة مقابل 56 نقطة لموناكو صاحب المركز الثاني والذي يستضيف سوشو المهدد بالهبوط في وقت لاحق اليوم السبت.