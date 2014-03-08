"فيديو" لايارماندي يثير "زوبعة" في الملكي

ارتدى الشاب الإسباني اسيير ايارماندي، لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأولمبي في لحظة "تهور" قناعا لشخصية "باتمان" السينمائية وهو يدور حول ثور، وذلك في بلدته ازبييتا الواقعة في إقليم الباسك.

ولم يكتفِ لاعب الوسط بذلك بل إنه صور كل ما حدث عبر الفيديو الذي لم تتجاوز مدته عشرين ثانية وانتشر على موقع يوتيوب.

ورداً على ذلك التصرف، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب الفرق الملكي في مؤتمر صحافي أن ايارميندي قدم اعتذاره عن تصرفه "الطائش"، وأنه سيتلقى العقاب بحسب لائحة الفريق الداخلية دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويبدو أن الملل تسرب للاعب ريال سوسييداد السابق والذي يقضي جُل المباريات على مقاعد البدلاء، وربما يكون ايارميندي الذي احتفل بعيد ميلاده الرابع والعشرين اليوم قد فعل ذلك سابقاً أثناء وجوده في صفوف الفريق الباسكي، إلا أن ريال مدريد لا يعرف إلا النظام الصارم.