كأس الملك: الاتحاد "يحبط" مفاجأة النهضة

نجا الاتحاد من توديع كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تلافى الفخ الذي نصبه له مضيفه النهضة، الذي تقدم عليه حتى الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي 1-2 ونجح الاتحاد في تحويل هذه الخسارة لفوز كبير 5-3، ويبلغ الدور الربع نهائي منتظراً الفائز من هجر والرائد في المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين بعد المقبل 18 مارس.

وتفاجأ الاتحاديون بمستوى النهضة في المباراة وهو على أعتاب الهبوط لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، وتقدم النهضة مبكرا بهدف جاسم الحمدان بعد عشر دقائق من البداية، قبل أن يعود اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني بعد ست دقائق.

وبدا أن الاتحاد سيعاني كثيرا في أول مباراة له تحت إشراف مدربه الوطني الجديد خالد القروني غير أن الإنقاذ جاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 24 طرد على إثرها حارس النهضة، ولكن مختار فلاتة أهدر الركلة إلا أن اللاعب ذاته عاد من نفس الكرة ليسجل الهدف الأول ووقع الاتحاديون تحت ضغط نفسي كبير لأكثر من 65 دقيقة حتى نجح الدولي فهد المولد في إنقاذ فريقه عندما سجل هدف التعادل قبل النهاية بدقيقة واحدة، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، الذي كانت الأوضاع فيه مختلفة تماما عن ما مضى من المباراة فسجل أحمد الفريدي الهدف الثالث (95) وعبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع من ركلة جزاء (103).

ومع أن فيصل مجرشي قلص الفارق للنهضة فإن المولد عاد وحسم الفوز لفريقه بتسجيله الهدف الرابع (117).

وستختتم مباريات الدور الثمن نهائي الاثنين بعد المقبل عندما يلعب الطائي مع الوحدة والفيصلي مع أبها والأهلي مع العروبة وهجر مع الرائد.