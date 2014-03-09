البلطان بعد النصر: هذا "الوضع الطبيعي"

نفى خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن تكون فترة توقف الدوري أو الانتصار على الاستقلال الإيراني سببا في الفوز على نادي النصر، وقال: "هذا هو الوضع الطبيعي لفريق الشباب، وامتداد حقيقي لمباريات جيدة قدمها الفريق مع المدرب التونسي عمار السويح، الذي أدار المباراة بذكاء وتعامل معها على أنها مباراة كؤوس، بعدما درس فريق النصر وعرف مفاتيحه وأسلوب لعبه".

وأضاف البلطان: "عماد خليلي لاعب كبير، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة لم تظهر حتى الآن، فهو لعب في أوروبا ووصل لمنتخب السويد، وكان ينقص الفريق لاعب هداف مثل خليلي".

وعن مباراة الهلال المقبلة قال رئيس الشباب: "نحن جاهزون لمعترك الهلال مثلما كنا حاضرين اليوم في مباراة النصر"، نافياً حدوث مشكلة عقب انتهاء المباراة بين لاعبي النصر والشباب.