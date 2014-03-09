التونسيون منقسمون حول حياة الملولي الخاصة

تونس - العربية. نت

أخيرا وضع التونسي أسامة الملولي، بطل العالم في السباحة، حدا لحالة التكتم التي فرضها على حياته الخاصة، وبالرغم من صمته لأعوام طويلة، وارتباطه غير المؤكد بإحدى بنات الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

قرش القرطاج، حاجز الصمت، وأزاح الغموض، بنشره لصورة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وشاهد من في الصفحة، خطيبة الملولي، الفتاة الصربية سارة ايزاكوفيتش، التي لم تبتعد عن أحواض السباحة، حيث تعتبر إحدى السباحات الشهيرات في صربيا.

بطل العالم 2007 في سباق 800، قرر الزواج بسارة، بعد أن كشف للجميع عن حبّه الكبير للساحرة الصربية، فيما أثارت الصورة جدلا كبيرا في الشارع التونسي، وفتحت المجال للتأويلات، وانقسم التونسيون حول هذه الحالة، ومنهم من اعتبر أن ارتباط الملولي بفتاة صربية، خارج إطار المجتمع التونسي.

يذكر ان الملولي (29 عام)، تعرف على السباحة الصربية في مدينة دبي الإماراتية عندما كان يستعدان لمعسكرات إعداد بطولة كأس العالم، بينما كشف ابن الضاحية الشمالية في تونس، لإذاعة محلية، قرب دخوله القفص الذهبي الصيف المقبل.